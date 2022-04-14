Helping Hearts International (HHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Helping Hearts International (HHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Helping Hearts International (HHI) Informatie With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. Officiële website: https://helpinghearts.co

Helping Hearts International (HHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Helping Hearts International (HHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.68K $ 4.68K $ 4.68K Totale voorraad: $ 99.97M $ 99.97M $ 99.97M Circulerende voorraad: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K Hoogste ooit: $ 0.074744 $ 0.074744 $ 0.074744 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00046922 $ 0.00046922 $ 0.00046922 Meer informatie over Helping Hearts International (HHI) prijs

Helping Hearts International (HHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Helping Hearts International (HHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HHI begrijpt, kun je de live prijs van HHI token verkennen!

Prijsvoorspelling van HHI Wil je weten waar je HHI naartoe gaat? Onze HHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HHI token!

