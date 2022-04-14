Helio (HELIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Helio (HELIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Helio (HELIO) Informatie Helio is a blockchain analysis platform that empowers users to uncover insights and boost efficiency by leveraging AI to navigate blockchain complexities. It offers advanced analytical tools that simplify data interpretation, enabling users to make informed decisions. Helio's AI-driven approach helps streamline operations, providing a comprehensive view of blockchain dynamics for enhanced strategic planning and execution. Officiële website: https://helio.fun/ Whitepaper: https://helio.gitbook.io/helio

Helio (HELIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Helio (HELIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 108.47K $ 108.47K $ 108.47K Totale voorraad: $ 926.18M $ 926.18M $ 926.18M Circulerende voorraad: $ 926.18M $ 926.18M $ 926.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 108.47K $ 108.47K $ 108.47K Hoogste ooit: $ 0.00493753 $ 0.00493753 $ 0.00493753 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.000117 $ 0.000117 $ 0.000117 Meer informatie over Helio (HELIO) prijs

Helio (HELIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Helio (HELIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HELIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HELIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HELIO begrijpt, kun je de live prijs van HELIO token verkennen!

Prijsvoorspelling van HELIO Wil je weten waar je HELIO naartoe gaat? Onze HELIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HELIO token!

