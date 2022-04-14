Helder (HLDR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Helder (HLDR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Helder (HLDR) Informatie Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Officiële website: https://www.helder.world/ Whitepaper: https://helder-world.gitbook.io/litepaper

Helder (HLDR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Helder (HLDR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 107.68M $ 107.68M $ 107.68M Totale voorraad: $ 412.14M $ 412.14M $ 412.14M Circulerende voorraad: $ 412.14M $ 412.14M $ 412.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 107.68M $ 107.68M $ 107.68M Hoogste ooit: $ 0.260557 $ 0.260557 $ 0.260557 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.261261 $ 0.261261 $ 0.261261 Meer informatie over Helder (HLDR) prijs

Helder (HLDR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Helder (HLDR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HLDR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HLDR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HLDR begrijpt, kun je de live prijs van HLDR token verkennen!

