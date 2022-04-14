Helal Para Coin (HPC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Helal Para Coin (HPC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Helal Para Coin (HPC) Informatie Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution. Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana's high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces. Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem. Officiële website: https://www.helalparacoin.com/ Whitepaper: https://www.helalparacoin.com/images/document/14285970/helalparacon1.pdf Koop nu HPC!

Helal Para Coin (HPC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Helal Para Coin (HPC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 135.02K $ 135.02K $ 135.02K Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 135.02K $ 135.02K $ 135.02K Hoogste ooit: $ 0.00681725 $ 0.00681725 $ 0.00681725 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013504 $ 0.00013504 $ 0.00013504 Meer informatie over Helal Para Coin (HPC) prijs

Helal Para Coin (HPC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Helal Para Coin (HPC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HPC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HPC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HPC begrijpt, kun je de live prijs van HPC token verkennen!

Prijsvoorspelling van HPC Wil je weten waar je HPC naartoe gaat? Onze HPC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HPC token!

