heheh (HEHEH) Informatie HeHeHe Token is a decentralized cryptocurrency that aims to bring joy and laughter to the world of finance. With its playful name and unique tokenomics, HeHeHe Token is designed to foster a positive and engaging community. Meme-Inspired: HeHeHe Token embraces the lighthearted and humorous nature of internet memes, creating a fun and relatable experience for its holders. Community-Driven: The HeHeHe Token community is at the heart of the project, with active participation and decision-making encouraged. Deflationary Tokenomics: A portion of every transaction is burned, gradually reducing the supply of HeHeHe Tokens and increasing their value over time. Rewarding Holders: HeHeHe Token holders are rewarded with passive income through staking and reflections, encouraging long-term investment. Officiële website: https://heheh.finance/ Whitepaper: https://heheh.finance/

heheh (HEHEH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor heheh (HEHEH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.70K $ 31.70K $ 31.70K Totale voorraad: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Circulerende voorraad: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.70K $ 31.70K $ 31.70K Hoogste ooit: $ 0.00106351 $ 0.00106351 $ 0.00106351 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over heheh (HEHEH) prijs

heheh (HEHEH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van heheh (HEHEH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEHEH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEHEH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEHEH begrijpt, kun je de live prijs van HEHEH token verkennen!

