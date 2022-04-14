Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hedgy the hedgehog (HEDGY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Informatie Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Officiële website: https://hedgyftm.com/ Koop nu HEDGY!

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hedgy the hedgehog (HEDGY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 157.61K $ 157.61K $ 157.61K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 220.60K $ 220.60K $ 220.60K Hoogste ooit: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 Laagste ooit: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Huidige prijs: $ 0.00220599 $ 0.00220599 $ 0.00220599 Meer informatie over Hedgy the hedgehog (HEDGY) prijs

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hedgy the hedgehog (HEDGY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEDGY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEDGY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEDGY begrijpt, kun je de live prijs van HEDGY token verkennen!

Prijsvoorspelling van HEDGY Wil je weten waar je HEDGY naartoe gaat? Onze HEDGY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HEDGY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!