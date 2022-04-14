HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HedgewaterDAO ($HWTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HedgewaterDAO ($HWTR) Informatie Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Officiële website: https://www.hedgewater.xyz/ Whitepaper: https://gitbook.hedgewater.xyz/ Koop nu $HWTR!

HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HedgewaterDAO ($HWTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 63.02K $ 63.02K $ 63.02K Totale voorraad: $ 111.60M $ 111.60M $ 111.60M Circulerende voorraad: $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.60K $ 65.60K $ 65.60K Hoogste ooit: $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00058782 $ 0.00058782 $ 0.00058782 Meer informatie over HedgewaterDAO ($HWTR) prijs

HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HedgewaterDAO ($HWTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $HWTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $HWTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $HWTR begrijpt, kun je de live prijs van $HWTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van $HWTR Wil je weten waar je $HWTR naartoe gaat? Onze $HWTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $HWTR token!

