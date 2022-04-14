HedgeFi (HEDGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HedgeFi (HEDGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HedgeFi (HEDGE) Informatie Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi's advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets Officiële website: https://hedgefi.finance/ Whitepaper: https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf

HedgeFi (HEDGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HedgeFi (HEDGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 827.98K $ 827.98K $ 827.98K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 827.98K $ 827.98K $ 827.98K Hoogste ooit: $ 0.0026379 $ 0.0026379 $ 0.0026379 Laagste ooit: $ 0.00016653 $ 0.00016653 $ 0.00016653 Huidige prijs: $ 0.00082433 $ 0.00082433 $ 0.00082433 Meer informatie over HedgeFi (HEDGE) prijs

HedgeFi (HEDGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HedgeFi (HEDGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEDGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEDGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEDGE begrijpt, kun je de live prijs van HEDGE token verkennen!

