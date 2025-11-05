BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live HEDGE prijs vandaag is 0.000323 USD. Volg realtime HEDGE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HEDGE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live HEDGE prijs vandaag is 0.000323 USD. Volg realtime HEDGE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HEDGE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HEDGE

HEDGE Prijsinformatie

Wat is HEDGE

HEDGE officiële website

HEDGE tokenomie

HEDGE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

HEDGE logo

HEDGE Prijs (HEDGE)

Niet genoteerd

1 HEDGE naar USD live prijs:

$0.000323
$0.000323$0.000323
-14.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
HEDGE (HEDGE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:00:42 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00030519
$ 0.00030519$ 0.00030519
24u laag
$ 0.00038386
$ 0.00038386$ 0.00038386
24u hoog

$ 0.00030519
$ 0.00030519$ 0.00030519

$ 0.00038386
$ 0.00038386$ 0.00038386

$ 0.00054337
$ 0.00054337$ 0.00054337

$ 0.00008602
$ 0.00008602$ 0.00008602

+0.08%

-14.58%

-36.00%

-36.00%

HEDGE (HEDGE) real-time prijs is $0.000323. De afgelopen 24 uur werd er HEDGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00030519 en een hoogtepunt van $ 0.00038386, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HEDGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00054337, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008602 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HEDGE met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, -14.58% in de afgelopen 24 uur en -36.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HEDGE (HEDGE) Marktinformatie

$ 321.26K
$ 321.26K$ 321.26K

--
----

$ 321.26K
$ 321.26K$ 321.26K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,245.8355052
999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

De huidige marktkapitalisatie van HEDGE is $ 321.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HEDGE is 999.98M, met een totale voorraad van 999984245.8355052. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 321.26K.

HEDGE (HEDGE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van HEDGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van HEDGE naar USD $ +0.0001088153.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van HEDGE naar USD $ +0.0006073765.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van HEDGE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-14.58%
30 dagen$ +0.0001088153+33.69%
60 dagen$ +0.0006073765+188.04%
90 dagen$ 0--

Wat is HEDGE (HEDGE)?

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

HEDGE (HEDGE) hulpbron

Officiële website

HEDGE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HEDGE (HEDGE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HEDGE (HEDGE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HEDGE te bekijken.

Bekijk nu de HEDGE prijsvoorspelling !

HEDGE naar lokale valuta's

HEDGE (HEDGE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HEDGE (HEDGE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HEDGE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over HEDGE (HEDGE)

Hoeveel is HEDGE (HEDGE) vandaag waard?
De live HEDGE prijs in USD is 0.000323 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HEDGE naar USD prijs?
De huidige prijs van HEDGE naar USD is $ 0.000323. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HEDGE?
De marktkapitalisatie van HEDGE is $ 321.26K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HEDGE?
De circulerende voorraad van HEDGE is 999.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HEDGE?
HEDGE bereikte een ATH-prijs van 0.00054337 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HEDGE?
HEDGE zag een ATL-prijs van 0.00008602 USD.
Wat is het handelsvolume van HEDGE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HEDGE is -- USD.
Zal HEDGE dit jaar hoger gaan?
HEDGE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HEDGE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:00:42 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,129.43
$103,129.43$103,129.43

-0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,341.97
$3,341.97$3,341.97

-4.71%

Solana logo

Solana

SOL

$158.37
$158.37$158.37

-1.92%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0096
$1.0096$1.0096

+35.06%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,129.43
$103,129.43$103,129.43

-0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,341.97
$3,341.97$3,341.97

-4.71%

Solana logo

Solana

SOL

$158.37
$158.37$158.37

-1.92%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2592
$2.2592$2.2592

-1.00%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16563
$0.16563$0.16563

+1.03%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03769
$0.03769$0.03769

+50.76%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01160
$0.01160$0.01160

+54.66%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00850
$0.00850$0.00850

+30.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2069
$0.2069$0.2069

+313.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049342
$0.0000000049342$0.0000000049342

+252.39%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2168
$0.2168$0.2168

+230.99%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008951
$0.000008951$0.000008951

+134.50%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000144
$0.000000000144$0.000000000144

+67.44%