HEDGE (HEDGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00030519 $ 0.00030519 $ 0.00030519 24u laag $ 0.00038386 $ 0.00038386 $ 0.00038386 24u hoog 24u laag $ 0.00030519$ 0.00030519 $ 0.00030519 24u hoog $ 0.00038386$ 0.00038386 $ 0.00038386 Hoogste prijs ooit $ 0.00054337$ 0.00054337 $ 0.00054337 Laagste prijs $ 0.00008602$ 0.00008602 $ 0.00008602 Prijswijziging (1u) +0.08% Prijswijziging (1D) -14.58% Prijswijziging (7D) -36.00% Prijswijziging (7D) -36.00%

HEDGE (HEDGE) real-time prijs is $0.000323. De afgelopen 24 uur werd er HEDGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00030519 en een hoogtepunt van $ 0.00038386, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HEDGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00054337, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008602 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HEDGE met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, -14.58% in de afgelopen 24 uur en -36.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HEDGE (HEDGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 321.26K$ 321.26K $ 321.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 321.26K$ 321.26K $ 321.26K Circulerende voorraad 999.98M 999.98M 999.98M Totale voorraad 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

De huidige marktkapitalisatie van HEDGE is $ 321.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HEDGE is 999.98M, met een totale voorraad van 999984245.8355052. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 321.26K.