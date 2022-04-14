Heavenland HTO (HTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Heavenland HTO (HTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Heavenland HTO (HTO) Informatie Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others. Officiële website: https://heavenland.io/

Heavenland HTO (HTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Heavenland HTO (HTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.75K $ 27.75K $ 27.75K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 54.65M $ 54.65M $ 54.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 253.92K $ 253.92K $ 253.92K Hoogste ooit: $ 0.400765 $ 0.400765 $ 0.400765 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00050783 $ 0.00050783 $ 0.00050783 Meer informatie over Heavenland HTO (HTO) prijs

Heavenland HTO (HTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Heavenland HTO (HTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HTO begrijpt, kun je de live prijs van HTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van HTO Wil je weten waar je HTO naartoe gaat? Onze HTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

