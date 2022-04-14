hBARK (HBARK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in hBARK (HBARK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

hBARK (HBARK) Informatie The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game's primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Officiële website: https://hbark.club/

hBARK (HBARK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor hBARK (HBARK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 260.41K $ 260.41K $ 260.41K Totale voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Circulerende voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 260.41K $ 260.41K $ 260.41K Hoogste ooit: $ 0.00328604 $ 0.00328604 $ 0.00328604 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00062002 $ 0.00062002 $ 0.00062002 Meer informatie over hBARK (HBARK) prijs

hBARK (HBARK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van hBARK (HBARK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HBARK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HBARK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HBARK begrijpt, kun je de live prijs van HBARK token verkennen!

