De live Hazmat prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime HZMT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HZMT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HZMT

HZMT Prijsinformatie

Wat is HZMT

HZMT officiële website

HZMT tokenomie

HZMT Prijsvoorspelling

Hazmat logo

Hazmat Prijs (HZMT)

Niet genoteerd

1 HZMT naar USD live prijs:

--
----
+5.60%1D
mexc
USD
Hazmat (HZMT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:19:49 (UTC+8)

Hazmat (HZMT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+5.68%

-12.88%

-12.88%

Hazmat (HZMT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HZMT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HZMT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HZMT met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, +5.68% in de afgelopen 24 uur en -12.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hazmat (HZMT) Marktinformatie

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

--
----

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Hazmat is $ 8.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HZMT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.50K.

Hazmat (HZMT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Hazmat naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Hazmat naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Hazmat naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Hazmat naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+5.68%
30 dagen$ 0-40.09%
60 dagen$ 0-70.40%
90 dagen$ 0--

Wat is Hazmat (HZMT)?

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.

But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.

The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.

To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.

To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.

Hazmat is the movement to make holding a religion again.

Hazmat (HZMT) hulpbron

Officiële website

Hazmat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hazmat (HZMT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hazmat (HZMT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hazmat te bekijken.

Bekijk nu de Hazmat prijsvoorspelling !

HZMT naar lokale valuta's

Hazmat (HZMT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hazmat (HZMT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HZMT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hazmat (HZMT)

Hoeveel is Hazmat (HZMT) vandaag waard?
De live HZMT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HZMT naar USD prijs?
De huidige prijs van HZMT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hazmat?
De marktkapitalisatie van HZMT is $ 8.50K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HZMT?
De circulerende voorraad van HZMT is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HZMT?
HZMT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HZMT?
HZMT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van HZMT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HZMT is -- USD.
Zal HZMT dit jaar hoger gaan?
HZMT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HZMT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
