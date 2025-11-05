BeursDEX+
De live Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC prijs vandaag is 102,151 USD. Volg realtime HCBBTC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HCBBTC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC prijs vandaag is 102,151 USD. Volg realtime HCBBTC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HCBBTC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HCBBTC

HCBBTC Prijsinformatie

Wat is HCBBTC

HCBBTC officiële website

HCBBTC tokenomie

HCBBTC Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC logo

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Prijs (HCBBTC)

Niet genoteerd

1 HCBBTC naar USD live prijs:

$102,151
$102,151$102,151
-3.10%1D
mexc
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:00:35 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 100,230
$ 100,230$ 100,230
24u laag
$ 105,484
$ 105,484$ 105,484
24u hoog

$ 100,230
$ 100,230$ 100,230

$ 105,484
$ 105,484$ 105,484

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

+1.91%

-3.15%

-7.89%

-7.89%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) real-time prijs is $102,151. De afgelopen 24 uur werd er HCBBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 100,230 en een hoogtepunt van $ 105,484, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HCBBTC hoogste prijs aller tijden is $ 128,529, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 81,202 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HCBBTC met +1.91% veranderd in het afgelopen uur, -3.15% in de afgelopen 24 uur en -7.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Marktinformatie

$ 7.02K
$ 7.02K$ 7.02K

--
----

$ 7.02K
$ 7.02K$ 7.02K

0.07
0.07 0.07

0.06871572
0.06871572 0.06871572

De huidige marktkapitalisatie van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC is $ 7.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HCBBTC is 0.07, met een totale voorraad van 0.06871572. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.02K.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC naar USD $ -3,322.6926599233.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC naar USD $ -17,236.5919964000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC naar USD $ -8,717.9953742000.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC naar USD $ -12,478.33184378022.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -3,322.6926599233-3.15%
30 dagen$ -17,236.5919964000-16.87%
60 dagen$ -8,717.9953742000-8.53%
90 dagen$ -12,478.33184378022-10.88%

Wat is Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)?

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) hulpbron

Officiële website

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC te bekijken.

Bekijk nu de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC prijsvoorspelling !

HCBBTC naar lokale valuta's

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HCBBTC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Hoeveel is Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) vandaag waard?
De live HCBBTC prijs in USD is 102,151 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HCBBTC naar USD prijs?
De huidige prijs van HCBBTC naar USD is $ 102,151. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
De marktkapitalisatie van HCBBTC is $ 7.02K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HCBBTC?
De circulerende voorraad van HCBBTC is 0.07 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HCBBTC?
HCBBTC bereikte een ATH-prijs van 128,529 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HCBBTC?
HCBBTC zag een ATL-prijs van 81,202 USD.
Wat is het handelsvolume van HCBBTC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HCBBTC is -- USD.
Zal HCBBTC dit jaar hoger gaan?
HCBBTC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HCBBTC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
