Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 100,230 $ 100,230 $ 100,230 24u laag $ 105,484 $ 105,484 $ 105,484 24u hoog 24u laag $ 100,230$ 100,230 $ 100,230 24u hoog $ 105,484$ 105,484 $ 105,484 Hoogste prijs ooit $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Laagste prijs $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Prijswijziging (1u) +1.91% Prijswijziging (1D) -3.15% Prijswijziging (7D) -7.89% Prijswijziging (7D) -7.89%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) real-time prijs is $102,151. De afgelopen 24 uur werd er HCBBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 100,230 en een hoogtepunt van $ 105,484, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HCBBTC hoogste prijs aller tijden is $ 128,529, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 81,202 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HCBBTC met +1.91% veranderd in het afgelopen uur, -3.15% in de afgelopen 24 uur en -7.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Circulerende voorraad 0.07 0.07 0.07 Totale voorraad 0.06871572 0.06871572 0.06871572

De huidige marktkapitalisatie van Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC is $ 7.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HCBBTC is 0.07, met een totale voorraad van 0.06871572. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.02K.