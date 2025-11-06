HATO WORLD (HATIES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00004979$ 0.00004979 $ 0.00004979 Laagste prijs $ 0.00000485$ 0.00000485 $ 0.00000485 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -21.15% Prijswijziging (7D) -21.15%

HATO WORLD (HATIES) real-time prijs is $0.00000497. De afgelopen 24 uur werd er HATIES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HATIES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00004979, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000485 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HATIES met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -21.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HATO WORLD (HATIES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Circulerende voorraad 998.74M 998.74M 998.74M Totale voorraad 998,741,206.150135 998,741,206.150135 998,741,206.150135

De huidige marktkapitalisatie van HATO WORLD is $ 4.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HATIES is 998.74M, met een totale voorraad van 998741206.150135. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.96K.