HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience.

Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hasbulla Game (HASBULL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Totale voorraad: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 Circulerende voorraad: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Hoogste ooit: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hasbulla Game (HASBULL) prijs

Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hasbulla Game (HASBULL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HASBULL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HASBULL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HASBULL begrijpt, kun je de live prijs van HASBULL token verkennen!

Prijsvoorspelling van HASBULL Wil je weten waar je HASBULL naartoe gaat? Onze HASBULL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HASBULL token!

