harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Informatie Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Officiële website: https://millennialcoin.net/ Koop nu MILLENNIAL!

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 474.03K $ 474.03K $ 474.03K Totale voorraad: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Circulerende voorraad: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 474.03K $ 474.03K $ 474.03K Hoogste ooit: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00046986 $ 0.00046986 $ 0.00046986 Meer informatie over harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) prijs

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MILLENNIAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MILLENNIAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MILLENNIAL begrijpt, kun je de live prijs van MILLENNIAL token verkennen!

Prijsvoorspelling van MILLENNIAL Wil je weten waar je MILLENNIAL naartoe gaat? Onze MILLENNIAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MILLENNIAL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!