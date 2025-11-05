Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 35.88 $ 35.88 $ 35.88 24u laag $ 41.54 $ 41.54 $ 41.54 24u hoog 24u laag $ 35.88$ 35.88 $ 35.88 24u hoog $ 41.54$ 41.54 $ 41.54 Hoogste prijs ooit $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Laagste prijs $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Prijswijziging (1u) -0.62% Prijswijziging (1D) +8.72% Prijswijziging (7D) -15.01% Prijswijziging (7D) -15.01%

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) real-time prijs is $41.23. De afgelopen 24 uur werd er HAKHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 35.88 en een hoogtepunt van $ 41.54, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAKHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 59.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 29.77 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAKHYPE met -0.62% veranderd in het afgelopen uur, +8.72% in de afgelopen 24 uur en -15.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Circulerende voorraad 154.83K 154.83K 154.83K Totale voorraad 154,833.0261758215 154,833.0261758215 154,833.0261758215

De huidige marktkapitalisatie van Harmonix kHYPE is $ 6.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAKHYPE is 154.83K, met een totale voorraad van 154833.0261758215. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.38M.