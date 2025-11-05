HARLOD (HARLOD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -6.63% Prijswijziging (7D) -65.27% Prijswijziging (7D) -65.27%

HARLOD (HARLOD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HARLOD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HARLOD hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HARLOD met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -6.63% in de afgelopen 24 uur en -65.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HARLOD (HARLOD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Circulerende voorraad 999.22M 999.22M 999.22M Totale voorraad 999,219,558.917413 999,219,558.917413 999,219,558.917413

De huidige marktkapitalisatie van HARLOD is $ 14.27K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HARLOD is 999.22M, met een totale voorraad van 999219558.917413. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.27K.