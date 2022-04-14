Hara (HART) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hara (HART), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hara (HART) Informatie Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Officiële website: https://haratoken.io/index.html Whitepaper: http://haratoken.io/download/whitepaper Koop nu HART!

Hara (HART) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hara (HART), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Hoogste ooit: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0020419 $ 0.0020419 $ 0.0020419 Meer informatie over Hara (HART) prijs

Hara (HART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hara (HART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HART tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HART begrijpt, kun je de live prijs van HART token verkennen!

