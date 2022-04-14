Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Happy Dog (HAPPYDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Happy Dog (HAPPYDOG) Informatie MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It's the community itself, driven by everyone's passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Officiële website: https://happydog.meme/

Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Happy Dog (HAPPYDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.63K $ 13.63K $ 13.63K Totale voorraad: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M Circulerende voorraad: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.63K $ 13.63K $ 13.63K Hoogste ooit: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Happy Dog (HAPPYDOG) prijs

Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Happy Dog (HAPPYDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAPPYDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAPPYDOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAPPYDOG begrijpt, kun je de live prijs van HAPPYDOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van HAPPYDOG Wil je weten waar je HAPPYDOG naartoe gaat? Onze HAPPYDOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HAPPYDOG token!

