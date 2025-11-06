Hand Guy (HANDGUY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.44% Prijswijziging (1D) -9.54% Prijswijziging (7D) -26.55% Prijswijziging (7D) -26.55%

Hand Guy (HANDGUY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HANDGUY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HANDGUY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00128685, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HANDGUY met +1.44% veranderd in het afgelopen uur, -9.54% in de afgelopen 24 uur en -26.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hand Guy (HANDGUY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Circulerende voorraad 999.23M 999.23M 999.23M Totale voorraad 999,233,878.687745 999,233,878.687745 999,233,878.687745

De huidige marktkapitalisatie van Hand Guy is $ 8.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HANDGUY is 999.23M, met een totale voorraad van 999233878.687745. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.51K.