HanChain (HAN) Informatie Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available Officiële website: https://khans.io/

HanChain (HAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HanChain (HAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 446.00K $ 446.00K $ 446.00K Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 409.62M $ 409.62M $ 409.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Hoogste ooit: $ 26.97 $ 26.97 $ 26.97 Laagste ooit: $ 0.00108848 $ 0.00108848 $ 0.00108848 Huidige prijs: $ 0.0010887 $ 0.0010887 $ 0.0010887 Meer informatie over HanChain (HAN) prijs

HanChain (HAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HanChain (HAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAN begrijpt, kun je de live prijs van HAN token verkennen!

