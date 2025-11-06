BeursDEX+
De live HAMZ prijs vandaag is 0.00000695 USD. Volg realtime HAMZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HAMZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HAMZ

HAMZ Prijsinformatie

Wat is HAMZ

HAMZ officiële website

HAMZ tokenomie

HAMZ Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

HAMZ logo

HAMZ Prijs (HAMZ)

Niet genoteerd

1 HAMZ naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc

USD
HAMZ (HAMZ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:19:20 (UTC+8)

HAMZ (HAMZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005479
$ 0.00005479$ 0.00005479

$ 0.00000679
$ 0.00000679$ 0.00000679

--

--

-19.51%

-19.51%

HAMZ (HAMZ) real-time prijs is $0.00000695. De afgelopen 24 uur werd er HAMZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAMZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.00005479, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000679 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAMZ met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -19.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HAMZ (HAMZ) Marktinformatie

$ 6.95K
$ 6.95K$ 6.95K

--
----

$ 6.95K
$ 6.95K$ 6.95K

999.93M
999.93M 999.93M

999,933,099.110828
999,933,099.110828 999,933,099.110828

De huidige marktkapitalisatie van HAMZ is $ 6.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAMZ is 999.93M, met een totale voorraad van 999933099.110828. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.95K.

HAMZ (HAMZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van HAMZ naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van HAMZ naar USD $ -0.0000023797.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van HAMZ naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van HAMZ naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000023797-34.24%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is HAMZ (HAMZ)?

Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana.

$HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.



HAMZ (HAMZ) hulpbron

Officiële website

HAMZ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HAMZ (HAMZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HAMZ (HAMZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HAMZ te bekijken.

Bekijk nu de HAMZ prijsvoorspelling !

HAMZ naar lokale valuta's

HAMZ (HAMZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HAMZ (HAMZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HAMZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over HAMZ (HAMZ)

Hoeveel is HAMZ (HAMZ) vandaag waard?
De live HAMZ prijs in USD is 0.00000695 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HAMZ naar USD prijs?
De huidige prijs van HAMZ naar USD is $ 0.00000695. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HAMZ?
De marktkapitalisatie van HAMZ is $ 6.95K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HAMZ?
De circulerende voorraad van HAMZ is 999.93M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HAMZ?
HAMZ bereikte een ATH-prijs van 0.00005479 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HAMZ?
HAMZ zag een ATL-prijs van 0.00000679 USD.
Wat is het handelsvolume van HAMZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HAMZ is -- USD.
Zal HAMZ dit jaar hoger gaan?
HAMZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HAMZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:19:20 (UTC+8)

HAMZ (HAMZ) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

