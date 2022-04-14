Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hamster Wheel Breaker (BREAKER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Informatie Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard. Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hamster Wheel Breaker (BREAKER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.70K $ 66.70K $ 66.70K Totale voorraad: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Circulerende voorraad: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.70K $ 66.70K $ 66.70K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hamster Wheel Breaker (BREAKER) prijs

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hamster Wheel Breaker (BREAKER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BREAKER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BREAKER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BREAKER begrijpt, kun je de live prijs van BREAKER token verkennen!

Prijsvoorspelling van BREAKER Wil je weten waar je BREAKER naartoe gaat? Onze BREAKER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BREAKER token!

