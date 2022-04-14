Hammer Of Justice (HAMMER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hammer Of Justice (HAMMER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hammer Of Justice (HAMMER) Informatie Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community. Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community. Officiële website: https://hammerofjustice.xyz Koop nu HAMMER!

Hammer Of Justice (HAMMER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hammer Of Justice (HAMMER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Totale voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Circulerende voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hammer Of Justice (HAMMER) prijs

Hammer Of Justice (HAMMER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hammer Of Justice (HAMMER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAMMER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAMMER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAMMER begrijpt, kun je de live prijs van HAMMER token verkennen!

