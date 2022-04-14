Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomie
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity
This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns.
✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships.
✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception.
✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns.
✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential.
✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal HLSCOPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel HLSCOPE tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van HLSCOPE begrijpt, kun je de live prijs van HLSCOPE token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.