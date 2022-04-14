HAMI ($HAMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HAMI ($HAMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HAMI ($HAMI) Informatie $HAMI is an token created by Baird Business for a Youtube Solana Token creation guide. It has since become an amazing, positive crypto community that continues to grow every day. $HAMI is an token created by Baird Business for a Youtube Solana Token creation guide. It has since become an amazing, positive crypto community that continues to grow every day. Officiële website: https://hamicoin.com/ Koop nu $HAMI!

HAMI ($HAMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HAMI ($HAMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 518.43K $ 518.43K $ 518.43K Totale voorraad: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Circulerende voorraad: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 518.43K $ 518.43K $ 518.43K Hoogste ooit: $ 0.03055938 $ 0.03055938 $ 0.03055938 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00052223 $ 0.00052223 $ 0.00052223 Meer informatie over HAMI ($HAMI) prijs

HAMI ($HAMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HAMI ($HAMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $HAMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $HAMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $HAMI begrijpt, kun je de live prijs van $HAMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van $HAMI Wil je weten waar je $HAMI naartoe gaat? Onze $HAMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $HAMI token!

