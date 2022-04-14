Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Half Orange Drinking Lemonade (HODL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Informatie We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to. We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to. Officiële website: https://hodl-sol.com/ Koop nu HODL!

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Half Orange Drinking Lemonade (HODL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.55K $ 44.55K $ 44.55K Totale voorraad: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Circulerende voorraad: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.55K $ 44.55K $ 44.55K Hoogste ooit: $ 0.01266971 $ 0.01266971 $ 0.01266971 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Half Orange Drinking Lemonade (HODL) prijs

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Half Orange Drinking Lemonade (HODL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HODL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HODL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HODL begrijpt, kun je de live prijs van HODL token verkennen!

Prijsvoorspelling van HODL Wil je weten waar je HODL naartoe gaat? Onze HODL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HODL token!

