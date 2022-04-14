Half of Pepe (PE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Half of Pepe (PE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Half of Pepe (PE) Informatie Did you know that $PE - Half of $PEPE means half the market cap of the whole Pepe?🐸 We are new and OG Meta on Solana Chain! We destroy jeets like whole #PEPE did it and nothing is going to stop us too! We did big moves just from the start and it's only beginning!! Our community is always bullish and we going to hit ATH daily! See you at half MarketCap of $PEPE We send it to Halfalla with such a strong community! Officiële website: https://halfofpepe.com/ Koop nu PE!

Half of Pepe (PE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Half of Pepe (PE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.42K $ 38.42K $ 38.42K Totale voorraad: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Circulerende voorraad: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.42K $ 38.42K $ 38.42K Hoogste ooit: $ 0.00182526 $ 0.00182526 $ 0.00182526 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Half of Pepe (PE) prijs

Half of Pepe (PE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Half of Pepe (PE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PE begrijpt, kun je de live prijs van PE token verkennen!

Prijsvoorspelling van PE Wil je weten waar je PE naartoe gaat? Onze PE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PE token!

