HAiO (HAIO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01511636 24u hoog $ 0.01688309 Hoogste prijs ooit $ 0.04475526 Laagste prijs $ 0.01511636 Prijswijziging (1u) +0.20% Prijswijziging (1D) -1.91% Prijswijziging (7D) -15.83%

HAiO (HAIO) real-time prijs is $0.0162275. De afgelopen 24 uur werd er HAIO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01511636 en een hoogtepunt van $ 0.01688309, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAIO hoogste prijs aller tijden is $ 0.04475526, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01511636 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAIO met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.91% in de afgelopen 24 uur en -15.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HAiO (HAIO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.75M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.23M Circulerende voorraad 292.98M Totale voorraad 999,987,375.9549963

De huidige marktkapitalisatie van HAiO is $ 4.75M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAIO is 292.98M, met een totale voorraad van 999987375.9549963. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.23M.