De live HAiO prijs vandaag is 0.0162275 USD. Volg realtime HAIO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HAIO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HAIO

HAIO Prijsinformatie

Wat is HAIO

HAIO officiële website

HAIO tokenomie

HAIO Prijsvoorspelling

HAiO logo

HAiO Prijs (HAIO)

Niet genoteerd

1 HAIO naar USD live prijs:

$0.01622744
$0.01622744
-1.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
HAiO (HAIO) live prijsgrafiek
HAiO (HAIO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01511636
$ 0.01511636
24u laag
$ 0.01688309
$ 0.01688309
24u hoog

$ 0.01511636
$ 0.01511636

$ 0.01688309
$ 0.01688309

$ 0.04475526
$ 0.04475526

$ 0.01511636
$ 0.01511636

+0.20%

-1.91%

-15.83%

-15.83%

HAiO (HAIO) real-time prijs is $0.0162275. De afgelopen 24 uur werd er HAIO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01511636 en een hoogtepunt van $ 0.01688309, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAIO hoogste prijs aller tijden is $ 0.04475526, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01511636 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAIO met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.91% in de afgelopen 24 uur en -15.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HAiO (HAIO) Marktinformatie

$ 4.75M
$ 4.75M

--
--

$ 16.23M
$ 16.23M

292.98M
292.98M

999,987,375.9549963
999,987,375.9549963

De huidige marktkapitalisatie van HAiO is $ 4.75M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAIO is 292.98M, met een totale voorraad van 999987375.9549963. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.23M.

HAiO (HAIO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van HAiO naar USD $ -0.00031648307272251.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van HAiO naar USD $ -0.0048511510.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van HAiO naar USD $ -0.0063457508.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van HAiO naar USD $ -0.02554747444822432.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00031648307272251-1.91%
30 dagen$ -0.0048511510-29.89%
60 dagen$ -0.0063457508-39.10%
90 dagen$ -0.02554747444822432-61.15%

Wat is HAiO (HAIO)?

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

HAiO (HAIO) hulpbron

Officiële website

HAiO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HAiO (HAIO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HAiO (HAIO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HAiO te bekijken.

Bekijk nu de HAiO prijsvoorspelling !

HAIO naar lokale valuta's

HAiO (HAIO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HAiO (HAIO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HAIO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over HAiO (HAIO)

Hoeveel is HAiO (HAIO) vandaag waard?
De live HAIO prijs in USD is 0.0162275 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HAIO naar USD prijs?
De huidige prijs van HAIO naar USD is $ 0.0162275. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HAiO?
De marktkapitalisatie van HAIO is $ 4.75M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HAIO?
De circulerende voorraad van HAIO is 292.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HAIO?
HAIO bereikte een ATH-prijs van 0.04475526 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HAIO?
HAIO zag een ATL-prijs van 0.01511636 USD.
Wat is het handelsvolume van HAIO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HAIO is -- USD.
Zal HAIO dit jaar hoger gaan?
HAIO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HAIO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
HAiO (HAIO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,420.13

$3,328.95

$157.72

$1.0000

$1.1964

$102,420.13

$3,328.95

$157.72

$2.2424

$0.16367

$0.00000

$0.04550

$0.01171

$0.00532

$0.2644

$0.2644

$0.0000000045811

$0.05352

$0.1674

$0.000008755

