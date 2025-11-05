haHYPE (HAHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 36.16 $ 36.16 $ 36.16 24u laag $ 41.75 $ 41.75 $ 41.75 24u hoog 24u laag $ 36.16$ 36.16 $ 36.16 24u hoog $ 41.75$ 41.75 $ 41.75 Hoogste prijs ooit $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Laagste prijs $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Prijswijziging (1u) +0.10% Prijswijziging (1D) +8.89% Prijswijziging (7D) -15.59% Prijswijziging (7D) -15.59%

haHYPE (HAHYPE) real-time prijs is $41.51. De afgelopen 24 uur werd er HAHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 36.16 en een hoogtepunt van $ 41.75, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 59.84, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 14.81 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAHYPE met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, +8.89% in de afgelopen 24 uur en -15.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

haHYPE (HAHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Circulerende voorraad 125.54K 125.54K 125.54K Totale voorraad 124,376.8607383414 124,376.8607383414 124,376.8607383414

De huidige marktkapitalisatie van haHYPE is $ 5.21M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAHYPE is 125.54K, met een totale voorraad van 124376.8607383414. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.16M.