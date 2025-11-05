Haedal Staked WAL (HAWAL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.196069 $ 0.196069 $ 0.196069 24u laag $ 0.221524 $ 0.221524 $ 0.221524 24u hoog 24u laag $ 0.196069$ 0.196069 $ 0.196069 24u hoog $ 0.221524$ 0.221524 $ 0.221524 Hoogste prijs ooit $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Laagste prijs $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Prijswijziging (1u) -0.15% Prijswijziging (1D) -0.38% Prijswijziging (7D) -3.59% Prijswijziging (7D) -3.59%

Haedal Staked WAL (HAWAL) real-time prijs is $0.218212. De afgelopen 24 uur werd er HAWAL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.196069 en een hoogtepunt van $ 0.221524, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAWAL hoogste prijs aller tijden is $ 0.455937, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.129313 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAWAL met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, -0.38% in de afgelopen 24 uur en -3.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 34.91K$ 34.91K $ 34.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 34.91K$ 34.91K $ 34.91K Circulerende voorraad 160.00K 160.00K 160.00K Totale voorraad 160,000.0 160,000.0 160,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Haedal Staked WAL is $ 34.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAWAL is 160.00K, met een totale voorraad van 160000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.91K.