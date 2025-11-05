BeursDEX+
De live Haedal Staked WAL prijs vandaag is 0.218212 USD. Volg realtime HAWAL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HAWAL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 HAWAL naar USD live prijs:

$0.218355
$0.218355$0.218355
-0.90%1D
USD
Haedal Staked WAL (HAWAL) live prijsgrafiek
Haedal Staked WAL (HAWAL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.196069
$ 0.196069$ 0.196069
24u laag
$ 0.221524
$ 0.221524$ 0.221524
24u hoog

$ 0.196069
$ 0.196069$ 0.196069

$ 0.221524
$ 0.221524$ 0.221524

$ 0.455937
$ 0.455937$ 0.455937

$ 0.129313
$ 0.129313$ 0.129313

-0.15%

-0.38%

-3.59%

-3.59%

Haedal Staked WAL (HAWAL) real-time prijs is $0.218212. De afgelopen 24 uur werd er HAWAL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.196069 en een hoogtepunt van $ 0.221524, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAWAL hoogste prijs aller tijden is $ 0.455937, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.129313 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAWAL met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, -0.38% in de afgelopen 24 uur en -3.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Marktinformatie

$ 34.91K
$ 34.91K$ 34.91K

--
----

$ 34.91K
$ 34.91K$ 34.91K

160.00K
160.00K 160.00K

160,000.0
160,000.0 160,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Haedal Staked WAL is $ 34.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAWAL is 160.00K, met een totale voorraad van 160000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.91K.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Haedal Staked WAL naar USD $ -0.000848520076334.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Haedal Staked WAL naar USD $ -0.1022444109.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Haedal Staked WAL naar USD $ -0.1061279080.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Haedal Staked WAL naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000848520076334-0.38%
30 dagen$ -0.1022444109-46.85%
60 dagen$ -0.1061279080-48.63%
90 dagen$ 0--

Wat is Haedal Staked WAL (HAWAL)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Haedal Staked WAL (HAWAL) hulpbron

Officiële website

Haedal Staked WAL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Haedal Staked WAL (HAWAL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Haedal Staked WAL (HAWAL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Haedal Staked WAL te bekijken.

Bekijk nu de Haedal Staked WAL prijsvoorspelling !

HAWAL naar lokale valuta's

Haedal Staked WAL (HAWAL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Haedal Staked WAL (HAWAL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HAWAL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Haedal Staked WAL (HAWAL)

Hoeveel is Haedal Staked WAL (HAWAL) vandaag waard?
De live HAWAL prijs in USD is 0.218212 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HAWAL naar USD prijs?
De huidige prijs van HAWAL naar USD is $ 0.218212. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Haedal Staked WAL?
De marktkapitalisatie van HAWAL is $ 34.91K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HAWAL?
De circulerende voorraad van HAWAL is 160.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HAWAL?
HAWAL bereikte een ATH-prijs van 0.455937 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HAWAL?
HAWAL zag een ATL-prijs van 0.129313 USD.
Wat is het handelsvolume van HAWAL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HAWAL is -- USD.
Zal HAWAL dit jaar hoger gaan?
HAWAL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HAWAL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Haedal Staked WAL (HAWAL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

