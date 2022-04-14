HACK ($HACK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HACK ($HACK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HACK ($HACK) Informatie Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token. Officiële website: https://hakoiri.xyz/ Whitepaper: https://hakoiri.xyz/ Koop nu $HACK!

HACK ($HACK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HACK ($HACK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Totale voorraad: $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M Circulerende voorraad: $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Hoogste ooit: $ 0.00268146 $ 0.00268146 $ 0.00268146 Laagste ooit: $ 0.00000398 $ 0.00000398 $ 0.00000398 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over HACK ($HACK) prijs

HACK ($HACK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HACK ($HACK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $HACK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $HACK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $HACK begrijpt, kun je de live prijs van $HACK token verkennen!

Prijsvoorspelling van $HACK Wil je weten waar je $HACK naartoe gaat? Onze $HACK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $HACK token!

