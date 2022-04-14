Hacash (HAC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hacash (HAC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hacash (HAC) Informatie Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Officiële website: https://hacash.org/ Whitepaper: https://hacash.org/whitepaper.pdf Koop nu HAC!

Hacash (HAC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hacash (HAC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 759.65K $ 759.65K $ 759.65K Totale voorraad: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Circulerende voorraad: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 759.65K $ 759.65K $ 759.65K Hoogste ooit: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 Laagste ooit: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 Huidige prijs: $ 0.50314 $ 0.50314 $ 0.50314 Meer informatie over Hacash (HAC) prijs

Hacash (HAC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hacash (HAC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAC begrijpt, kun je de live prijs van HAC token verkennen!

Prijsvoorspelling van HAC Wil je weten waar je HAC naartoe gaat? Onze HAC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HAC token!

