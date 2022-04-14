Habi (HABI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Habi (HABI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Habi (HABI) Informatie Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth. Officiële website: https://www.habiflys.com

Habi (HABI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Habi (HABI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Totale voorraad: $ 990.93M $ 990.93M $ 990.93M Circulerende voorraad: $ 990.93M $ 990.93M $ 990.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Hoogste ooit: $ 0.00042665 $ 0.00042665 $ 0.00042665 Laagste ooit: $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Habi (HABI) prijs

Habi (HABI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Habi (HABI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HABI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HABI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HABI begrijpt, kun je de live prijs van HABI token verkennen!

Prijsvoorspelling van HABI Wil je weten waar je HABI naartoe gaat? Onze HABI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HABI token!

