H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Informatie What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Officiële website: https://www.h1dr4.dev/ Whitepaper: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Koop nu H1DR4!

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor H1DR4 by Virtuals (H1DR4), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 234.24K $ 234.24K $ 234.24K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 234.24K $ 234.24K $ 234.24K Hoogste ooit: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023413 $ 0.00023413 $ 0.00023413 Meer informatie over H1DR4 by Virtuals (H1DR4) prijs

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van H1DR4 by Virtuals (H1DR4) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal H1DR4 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel H1DR4 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van H1DR4 begrijpt, kun je de live prijs van H1DR4 token verkennen!

