Gyroscope GYD (GYD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gyroscope GYD (GYD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gyroscope GYD (GYD) Informatie GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Officiële website: https://gyro.finance/ Koop nu GYD!

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gyroscope GYD (GYD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Totale voorraad: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Circulerende voorraad: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Hoogste ooit: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Laagste ooit: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over Gyroscope GYD (GYD) prijs

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gyroscope GYD (GYD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GYD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GYD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GYD begrijpt, kun je de live prijs van GYD token verkennen!

Prijsvoorspelling van GYD Wil je weten waar je GYD naartoe gaat? Onze GYD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GYD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!