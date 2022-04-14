Gyoza (GYOZA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gyoza (GYOZA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Officiële website: https://gyoza.wtf/ Whitepaper: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/

Gyoza (GYOZA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gyoza (GYOZA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 282.47K $ 282.47K $ 282.47K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 286.23K $ 286.23K $ 286.23K Hoogste ooit: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00028623 $ 0.00028623 $ 0.00028623 Meer informatie over Gyoza (GYOZA) prijs

Gyoza (GYOZA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gyoza (GYOZA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GYOZA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GYOZA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GYOZA begrijpt, kun je de live prijs van GYOZA token verkennen!

Prijsvoorspelling van GYOZA Wil je weten waar je GYOZA naartoe gaat? Onze GYOZA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GYOZA token!

