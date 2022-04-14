GX3 A (GX3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GX3 A (GX3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GX3 A (GX3) Informatie GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently. Officiële website: https://gx3.ai/ Whitepaper: https://docs.gx3.ai/

GX3 A (GX3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GX3 A (GX3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K Hoogste ooit: $ 0.00918557 $ 0.00918557 $ 0.00918557 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00094161 $ 0.00094161 $ 0.00094161 Meer informatie over GX3 A (GX3) prijs

GX3 A (GX3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GX3 A (GX3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GX3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GX3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GX3 begrijpt, kun je de live prijs van GX3 token verkennen!

