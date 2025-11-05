Gut Says (GUT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +6.57% Prijswijziging (1D) +4.00% Prijswijziging (7D) -56.57% Prijswijziging (7D) -56.57%

Gut Says (GUT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GUT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GUT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00106126, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GUT met +6.57% veranderd in het afgelopen uur, +4.00% in de afgelopen 24 uur en -56.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gut Says (GUT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 128.71K$ 128.71K $ 128.71K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 128.71K$ 128.71K $ 128.71K Circulerende voorraad 879.24M 879.24M 879.24M Totale voorraad 879,244,709.508488 879,244,709.508488 879,244,709.508488

De huidige marktkapitalisatie van Gut Says is $ 128.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GUT is 879.24M, met een totale voorraad van 879244709.508488. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 128.71K.