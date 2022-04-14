GUS (GUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GUS (GUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GUS (GUS) Informatie Gus token ($GUS), launched in 2024, stands out in the meme token space with its first-of-its-kind integration with the Bitcoin network via Stacks, emphasizing security and innovation. Boasting a $750,000 market cap and over 2,000 holders, its growth is fueled by a vibrant community and a dedicated development team, promising a future of continued expansion and technological advancements Officiële website: https://guscoinstx.xyz/

GUS (GUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GUS (GUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Hoogste ooit: $ 0.00052883 $ 0.00052883 $ 0.00052883 Laagste ooit: $ 0.00000106 $ 0.00000106 $ 0.00000106 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GUS (GUS) prijs

GUS (GUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GUS (GUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GUS begrijpt, kun je de live prijs van GUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van GUS Wil je weten waar je GUS naartoe gaat? Onze GUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GUS token!

