Gunda (GUNDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00048136 $ 0.00048136 $ 0.00048136 24u laag $ 0.00054154 $ 0.00054154 $ 0.00054154 24u hoog 24u laag $ 0.00048136$ 0.00048136 $ 0.00048136 24u hoog $ 0.00054154$ 0.00054154 $ 0.00054154 Hoogste prijs ooit $ 0.00074739$ 0.00074739 $ 0.00074739 Laagste prijs $ 0.00040438$ 0.00040438 $ 0.00040438 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) -4.50% Prijswijziging (7D) -20.40% Prijswijziging (7D) -20.40%

Gunda (GUNDA) real-time prijs is $0.0005078. De afgelopen 24 uur werd er GUNDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00048136 en een hoogtepunt van $ 0.00054154, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GUNDA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00074739, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00040438 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GUNDA met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, -4.50% in de afgelopen 24 uur en -20.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gunda (GUNDA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 507.80K$ 507.80K $ 507.80K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 507.80K$ 507.80K $ 507.80K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Gunda is $ 507.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GUNDA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 507.80K.