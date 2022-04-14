Guild of Heroes (GOH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Guild of Heroes (GOH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Guild of Heroes (GOH) Informatie Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience. Officiële website: https://guildofheroes.com/ Whitepaper: https://guildofheroes.com/whitepaper

Guild of Heroes (GOH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Guild of Heroes (GOH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.82K $ 4.82K $ 4.82K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 649.98M $ 649.98M $ 649.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Guild of Heroes (GOH) prijs

Guild of Heroes (GOH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Guild of Heroes (GOH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOH begrijpt, kun je de live prijs van GOH token verkennen!

