GuessIT (GUESS) Informatie GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there's more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it's a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory. Officiële website: https://guessitsol.ai/

GuessIT (GUESS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GuessIT (GUESS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.09K $ 17.09K $ 17.09K Totale voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Circulerende voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.09K $ 17.09K $ 17.09K Hoogste ooit: $ 0.00880544 $ 0.00880544 $ 0.00880544 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GuessIT (GUESS) prijs

GuessIT (GUESS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GuessIT (GUESS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GUESS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GUESS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GUESS begrijpt, kun je de live prijs van GUESS token verkennen!

