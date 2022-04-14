Gud Tech (GUD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gud Tech (GUD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gud Tech (GUD) Informatie Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that's just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Officiële website: https://gud.tech/

Gud Tech (GUD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gud Tech (GUD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Hoogste ooit: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00519132 $ 0.00519132 $ 0.00519132 Meer informatie over Gud Tech (GUD) prijs

Gud Tech (GUD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gud Tech (GUD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GUD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GUD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GUD begrijpt, kun je de live prijs van GUD token verkennen!

