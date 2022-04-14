Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Guardians Of The Spark (GOTS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Guardians Of The Spark (GOTS) Informatie Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Officiële website: https://playgots.xyz/

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Guardians Of The Spark (GOTS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Totale voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Circulerende voorraad: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Hoogste ooit: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 Laagste ooit: $ 0.02457035 $ 0.02457035 $ 0.02457035 Huidige prijs: $ 0.02469399 $ 0.02469399 $ 0.02469399 Meer informatie over Guardians Of The Spark (GOTS) prijs

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Guardians Of The Spark (GOTS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOTS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOTS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOTS begrijpt, kun je de live prijs van GOTS token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOTS Wil je weten waar je GOTS naartoe gaat? Onze GOTS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOTS token!

