Guardian Token (GUARDIAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.33% Prijswijziging (1D) +6.31% Prijswijziging (7D) -18.44% Prijswijziging (7D) -18.44%

Guardian Token (GUARDIAN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GUARDIAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GUARDIAN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GUARDIAN met +1.33% veranderd in het afgelopen uur, +6.31% in de afgelopen 24 uur en -18.44% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Guardian Token (GUARDIAN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 292.91K$ 292.91K $ 292.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 292.91K$ 292.91K $ 292.91K Circulerende voorraad 593.31M 593.31M 593.31M Totale voorraad 593,308,389.030029 593,308,389.030029 593,308,389.030029

De huidige marktkapitalisatie van Guardian Token is $ 292.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GUARDIAN is 593.31M, met een totale voorraad van 593308389.030029. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 292.91K.