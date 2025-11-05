BeursDEX+
De live Guardian Golden Ball prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GBT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GBT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GBT

GBT Prijsinformatie

Wat is GBT

GBT officiële website

GBT tokenomie

GBT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Guardian Golden Ball logo

Guardian Golden Ball Prijs (GBT)

Niet genoteerd

1 GBT naar USD live prijs:

--
----
-12.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Guardian Golden Ball (GBT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:59:37 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01423353
$ 0.01423353$ 0.01423353

$ 0
$ 0$ 0

+10.00%

-12.47%

-34.09%

-34.09%

Guardian Golden Ball (GBT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GBT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GBT hoogste prijs aller tijden is $ 0.01423353, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GBT met +10.00% veranderd in het afgelopen uur, -12.47% in de afgelopen 24 uur en -34.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Guardian Golden Ball (GBT) Marktinformatie

$ 12.35K
$ 12.35K$ 12.35K

--
----

$ 61.77K
$ 61.77K$ 61.77K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Guardian Golden Ball is $ 12.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GBT is 200.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 61.77K.

Guardian Golden Ball (GBT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Guardian Golden Ball naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Guardian Golden Ball naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Guardian Golden Ball naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Guardian Golden Ball naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-12.47%
30 dagen$ 0-75.77%
60 dagen$ 0-97.17%
90 dagen$ 0--

Wat is Guardian Golden Ball (GBT)?

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Guardian Golden Ball (GBT) hulpbron

Officiële website

Guardian Golden Ball Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Guardian Golden Ball (GBT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Guardian Golden Ball (GBT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Guardian Golden Ball te bekijken.

Bekijk nu de Guardian Golden Ball prijsvoorspelling !

GBT naar lokale valuta's

Guardian Golden Ball (GBT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Guardian Golden Ball (GBT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GBT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Guardian Golden Ball (GBT)

Hoeveel is Guardian Golden Ball (GBT) vandaag waard?
De live GBT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GBT naar USD prijs?
De huidige prijs van GBT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Guardian Golden Ball?
De marktkapitalisatie van GBT is $ 12.35K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GBT?
De circulerende voorraad van GBT is 200.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GBT?
GBT bereikte een ATH-prijs van 0.01423353 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GBT?
GBT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GBT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GBT is -- USD.
Zal GBT dit jaar hoger gaan?
GBT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GBT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Guardian Golden Ball (GBT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

