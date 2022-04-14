Guardian Dog (GDOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Guardian Dog (GDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Guardian Dog (GDOG) Informatie In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value. In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value. Officiële website: https://www.gdogsolana.com/ Koop nu GDOG!

Guardian Dog (GDOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Guardian Dog (GDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K Totale voorraad: $ 995.71M $ 995.71M $ 995.71M Circulerende voorraad: $ 995.71M $ 995.71M $ 995.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K Hoogste ooit: $ 0.00064172 $ 0.00064172 $ 0.00064172 Laagste ooit: $ 0.0000047 $ 0.0000047 $ 0.0000047 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Guardian Dog (GDOG) prijs

Guardian Dog (GDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Guardian Dog (GDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GDOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GDOG begrijpt, kun je de live prijs van GDOG token verkennen!

