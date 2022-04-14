Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomie
Guanciale by Virtuals (GUAN) Informatie
Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination.
Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.
Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Guanciale by Virtuals (GUAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Guanciale by Virtuals (GUAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal GUAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel GUAN tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van GUAN begrijpt, kun je de live prijs van GUAN token verkennen!
Prijsvoorspelling van GUAN
Wil je weten waar je GUAN naartoe gaat? Onze GUAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.